Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı
50 dakika önce
Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı
Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı.
Çoğunluk hala iktidar partisinde bulunsa da Birleşik Rusya Partisi'nin önemli ölçüde güç kaybına uğradığı belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15
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