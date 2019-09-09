Son Dakika Haberleri: Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı
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Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı

50 dakika önce

Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı

Rusya: İktidar partisi yerel seçimlerde güç kaybına uğradı, System.String[]

Rusya'da haftasonu yapılan yerel seçimlerde, iktidar partisi Birleşik Rusya, Moskova Şehir Meclisi'nde üçte bir oranında sandalye kaybına uğradı.


Çoğunluk hala iktidar partisinde bulunsa da Birleşik Rusya Partisi'nin önemli ölçüde güç kaybına uğradığı belirtiliyor.

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Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:15 
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