Son Dakika Haberleri: Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü

Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü

50 dakika önce

Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü, System.String[]
Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.

ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Ankara'da bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Zalmay Halilzad Büyükelçilikten ayrıldı. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

Görüntü dökümü

-Makam araçlarından genel ve detaylar 

İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:05 Kaynak: DHA

Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD, Huawei Sistemlerini Kullanan Ülkelere Resti Çekti Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 15:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]