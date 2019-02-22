Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü
50 dakika önce
Rusya ile ABD'nin Afganistan özel temsilcileri, Ankara'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.
Rusya ile ABD
'nin Afganistan
özel temsilcileri, Ankara
'da Rusya Büyükelçiliği'nde bir araya geldi.
ABD'nin Afganistan özel temsilcisi Zalmay Halilzad ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Ankara'da bir araya geldi. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşme sonrası Zalmay Halilzad Büyükelçilikten ayrıldı. Rusya Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter
hesabından görüşmeye ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
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-Makam araçlarından genel ve detaylar
İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA,
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:05 Kaynak: DHA
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