Rusya ile ABD'nin Afganistan Özel Temsilcileri Ankara'da Görüştü

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Seçimlere Sayılı Günler Kala, Yapılan Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı

Avni Yıldırım ve Amerikalı Dirrell Basın Toplantısında Birbirine Girdi

Metro İçin İstanbul ve Ankara'ya Milyarlarca Kaynak Ayıran Bakanlık, İzmir'e Sadece 30 Bin Lira Ayırdı