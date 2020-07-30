Rusya ile Belarus arasında Wagner krizi - Son Dakika

Rusya ile Belarus arasında Wagner krizi

Belarus ile Rusya arasında yaşanan Wagner krizi büyüyor.

Rusya ile Belarus arasında Wagner krizi, System.String[]

Belarus ile Rusya arasında yaşanan Wagner krizi büyüyor. Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı olan 32 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı olan 32 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alındığı bildirildi. Belarus medyasından BeITAhaber ajansının aktardığı bilgilere göre, Belarus'ta 9 Ağustos 2020 tarihinde düzenlenecek olan cumhurbaşkanlığı seçimleri kampanya sürecini baltalamak için ülkeye 200'den fazla Rus paralı askeri geldiği duyuruldu.

OTELE YERLEŞTİRİLDİLER

Belarus kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusların her birinin yanlarında küçük el bagajı ile tüm grup için üç büyük ağır valiz getirdiği belirtildi. Söz konusu Wagner şirketinde yer alan Rus paralı askerlerin, 24 Temmuz'da Minsk'teki bir otele, 27 Temmuz'da ise Minsk bölgesindeki bir otele yerleştirildiği bildirildi.

BELARUS POLİSİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından harekete geçen Belarus polisi, 29 Temmuz gecesi, Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) A Grubunun İçişleri Bakanlığı güçleri timinin desteği ile gerçekleştirilen operasyon kapsamında 32 Rus paralı askerin gözaltına alındığı bildirildi.

LUKAŞENKO: RUSYA'DAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

Olayın ardından Belarus Ulusal Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko'nun başkanlığında olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda Lukaşenko, yakalanan kişilerin Rus vatandaşı olduğunun ortaya çıkması halinde, bu konuyla ilgili olarak Rusya'nın ilgili makamlarına başvurularak açıklama alınması ve konunun tamamen açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. Öte yandan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko da 5 gün önce yaptığı açıklamada, bu seçimleri provoke etmek için yurtdışından özel savaşçı birliklerinin geleceğini söylemişti.

UKRAYNA: UKRAYNALI WAGNER ÜYELERİ, BİZE İADE EDİLSİN

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Kurulu Başkanı Valeri Krivonos da, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Wagner üyesi savaşçılardan Ukrayna vatandaşı olanların Ukrayna'ya iade edilebileceğini ifade etti. Krinovos, kendisinin bu konuda Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na başvurduğunu kaydetti.

Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:48

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya ile Belarus arasında Wagner krizi - Son Dakika
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