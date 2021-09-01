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Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı - Son Dakika

Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı

01.09.2021 15:08
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı, System.String[]

RUSLAR'ın gözde yaşam alanlarından Antalya'daki Eduant Uluslararası Rus Okulu'nda, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkeleriyle eş zamanlı olarak ilk ders zili çaldı.

RUSLAR'ın gözde yaşam alanlarından Antalya'daki Eduant Uluslararası Rus Okulu'nda, Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) ülkeleriyle eş zamanlı olarak ilk ders zili çaldı.

Hem turizmde hem de yerleşik yaşamda Rusya ve BDT ülkelerinin en çok tercih ettiği Antalya'da 20 bin civarında Rus ile BDT ülkelerinden çok sayıda kişi yaşıyor. Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşan Eduant Uluslararası Rus Okulu'nda ise Antalya'da oturan Rusların çocuklarına, Rusya Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına göre eğitim veriliyor.

Her yıl eğitim ve öğretimin 1 Eylül itibarıyla başladığı Rusya ve BDT ülkeleriyle eş zamanlı olarak Antalya'da, 2000 yılında kurulan Rus Okulu'nda da eğitim aynı tarihte başlayıp, mayıs ayında sona eriyor.Bu eğitim-öğretim yılında da okulda, yaklaşık 150 Rus öğrenciyle ilk ders zili çaldı. İlkokul birinci sınıf öğrenci sayısında ciddi taleple karşılaştıklarını belirten okul sahibi Viktor Bikkenev, geçen yıllarda 7-10 kişi arasında olan birinci sınıfa bu yıl iki kat artışla 20 öğrenci kaydettiklerini söyledi. Artışın iki nedeni olduğuna dikkati çeken Bikkenev, "Birincisi Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından çocuk sayısına göre çıkartılan teşvikler. Çocuk sayısına ciddi teşvikler veriliyor. Pandemi nedeniyle de birçok Rus Antalya'ya taşınmayı tercih etti" dedi.

Moskova ve Rusya'nın diğer şehirlerinin yanı sıra ABD, Çin gibi ülkelerde yazılım sektöründe çalışanların da işlerini uzaktan yapabildiği için Antalya'ya taşındığını kaydeden Bikkenev, tüm bu nedenlerle öğrenci sayısının bu yıl iki kat arttığını dile getirdi. Bikkenev, ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul kısmında toplam öğrenci sayısının 200'e yaklaştığını, lise ve kolej kısmının ise ekim ayı ortasında açılacağını dile getirdi.


Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı
Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rusya ile birlikte Antalya'da da ilk ders zili çaldı - Son Dakika


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