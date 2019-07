"Rusya ile dengeli ticaret modeli gerekiyor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Türkiye ile Rusya arasındaki ihracat ithalat dengesinin bozuk olduğunu belirterek, her iki tarafın menfaatine uygun bir ticaret modelini hayata geçirmek gerektiğini söyledi.Batur, Rusya'daki temaslarının ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.Rusya Federal Gümrük Servisi Başkanı Vladimir Bulavin ve Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı Timur Maksimov ile Moskova'da görüşmelerde bulunduğunu aktaran Batur, son dönemde Türkiye ile Rusya arasında liderler seviyesinde yoğun bir diyalog olduğunu hatırlattı.Türkiye ile Rusya arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin önemli bir rakam olduğuna dikkati çeken Batur, "Türkiye ile Rusya arasında 2018 itibarıyla gerçekleşen ticaret hacmi 25,7 milyar dolar. Bu rakamın 3,4 milyar doları Türkiye'den Rusya'ya yapılan ihracat, 22,3 milyar doları ise Rusya'dan Türkiye'ye yapılan ihracat. Özünde dengesiz. Her iki tarafın da menfaatine bir ticaret modelini hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.İki ülke arasında sadece en yüksek ticaret hacmi olarak 2013'te 32 milyar dolara çıkıldığını hatırlatan Batur, "Bugün koyduğumuz hedef tarihte gerçekleştirdiğimiz en yüksek rakamın neredeyse üç katından daha fazla. Önümüzde katedilmesi gereken çok ciddi bir yol var. Hedef gerçekleştirilemez mi? Çok rahat gerçekleştirilebilir." diye konuştu.Batur, yoğun bir enerji ile Rusya ile ikili ticaretin geliştirilebileceğini vurgulayarak, sadece bir ihracat ve ithalat dengesi içerisinde değil turizm, müteahhitlik hizmetleri, finans sektörü, sağlık sektörü, ulaştırma gibi hemen her disiplinde çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.Gelecek hafta Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyon toplantısı yapılacağını bildiren Batur, Rusya'daki temasları çerçevesinde ticaretin önünü açma yolunda yapılması gereken bütün konuları muhataplarıyla değerlendirdiklerini dile getirdi.Türkiye ile Rusya arasında ticareti engelleyen nedenleri ortadan kaldırdıktan sonra iki ülke arasındaki ticari kapıların doğal olarak açılacağını anlatan Yılmaz Batur, "Ticareti arttıracağız diye genel geçer sözlerle değil doğrudan doğruya, ayağı yere basan aksiyon planları ile hareket etmemiz gerek. Bu aksiyon planlarının da belli ürün gruplarına bağlanması gerekiyor yani hem ticaretin önünü açmamız lazım hem de hangi ürün grubunda gerçekten potansiyel varsa oralara kanalize olup oralarda enerjimizi yoğunlaştırmamız lazım." ifadelerini kullandı.