Son Dakika Haberleri: Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
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Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığını duyurdu.

Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.

DERBESİYE BÖLGESİNDE YAPILIYOR

Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.

Fırat, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:34 Kaynak: AA
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