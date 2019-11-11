Rusya'yla ortak devriyenin dördüncüsü başladı
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının dördüncü ortak kara devriyesinin Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde başladığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:34 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile 22 Ekim 2019'da Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde devriye faaliyetlerinin devam ettiği ifade edildi.
DERBESİYE BÖLGESİNDE YAPILIYOR
Bu kapsamda Türk ve Rus askeri unsurlarının İHA'lar eşliğinde dördüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yapılıyor.
Sırt çantasından kol çıkan Rus profesör sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı Mustafa Cengiz'den açıklama: Seçime gitmiyoruz Son Dakika: AB'nin Doğu Akdeniz yaptırım kararına Dışişleri'nden tepki: Türkiye'nin geri adım atmasını ummak beyhude bir beklentidir