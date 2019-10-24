Son Dakika Haberleri: Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor
Son Dakika Güncel Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor

Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor

41 dakika önce

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Güney Afrika'nın ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planladığını söyledi.

Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor, System.String[]

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rusya ile Güney Afrika'nın ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planladığını söyledi.

Şugayev, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın savunma sanayi alanında Afrika'nın en gelişmiş ülkesi olduğunu belirtti.

Rusya olarak Güney Afrika ile bu alanda iş birliğini artırmak istediklerini ifade eden Şugayev, "Güney Afrika ile ortak silah ve askeri ekipman üretip geliştirmeyi planlıyoruz. Söz konusu üretim, hem ülkelerimizin orduları hem de ilgilenen üçüncü ülkelere yönelik olacak." dedi.

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosoboronexport Başkanı Aleksandr Miheyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, şirketin 55 milyar dolarlık silah ihracatı portföyünün 3'te birini Afrika ülkelerinin oluşturduğunu söylemişti.

Güney Afrika, Afrika, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD: Türkiye'nin S-400'leri konuşlandırmamasını umuyoruz
NATO Savunma Bakanları, Türkiye için toplanıyor: Konu başlığı, Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle yaşanan gerilim Rusya'dan tepki çekecek hareket! Rus bakanın, teröristbaşı Mazlum Kobani'yle görüşmesi televizyonda yayınlandı Taraftarlara küfür eden Belhanda'nın maliyeti dudak uçuklatıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:25:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya ile Güney Afrika, ortak silah üretmeyi planlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]