Son Dakika Haberleri: Rusya ile ikinci devriye başlıyor (3)
Son Dakika Güncel Rusya ile ikinci devriye başlıyor (3)

Rusya ile ikinci devriye başlıyor (3)

7 saat önce

Türk-Rus ortak kara devriyesi hazırlıkları ŞANLIURFA - Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ikinci ortak devriye başlıyor.

Türk-Rus ortak kara devriyesi hazırlıkları ŞANLIURFA - Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ikinci ortak devriye başlıyor. (3)

Rusya ile ikinci devriye başlıyor (3)

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:39 Kaynak: AA
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