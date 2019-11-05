Rusya ile ikinci devriye başlıyor (3)

Türk-Rus ortak kara devriyesi hazırlıkları ŞANLIURFA - Türk ve Rus askerlerince Fırat 'ın doğusunda ikinci ortak devriye başlıyor. (3)

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İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı