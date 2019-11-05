Rusya ile ikinci devriye tamamlandı
6 saat önce
MSB: "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:40 Kaynak: İHA
MSB: " Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği ikinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı."
(İHA)
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