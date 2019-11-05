Son Dakika Haberleri: Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor
Son Dakika 3. Sayfa Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor

Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor

7 saat önce

Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor Türk ve Rus askerlerin Aynel Arap devriyesi başlıyorŞANLIURFA - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye-Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılacak.

Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor

Türk ve Rus askerlerin Aynel Arap devriyesi başlıyor

ŞANLIURFA - Türk askerleri ve Rus askeri polisi, Suriye- Türkiye arasındaki ikinci kara devriyesi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri, Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi Suriye'nin Aynel Arap(Kobani) bölgesinde yapılıyor. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı sınır köyü İsmail köyü'ndeki beton duvarlardan açılan kapıdan geçerek, Kobaniye bağlı Mert Ismail köyü'ne geçecek. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşacak olan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından devriye faaliyetine başlayacak.

Rus askeri polisler, devriye için sınırın Suriye tarafında Türk askeri birliklerini bekliyor

Rusya ile ikinci ortak devriye için hazırlıklar sürüyor

Suriye, Rusya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:43 Kaynak: İHA
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