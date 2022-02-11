Üye Girişi
Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı

11.02.2022 22:55
Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün Moskova'da bir araya geldi. Ukrayna'daki kriz başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunan iki bakan görüşmede ayrıca Rusya-İngiltere ilişkilerini ele aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu ve Bakan Wallace görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Toplantıda iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki temasların devamı konusunda mutabakata varıldı. Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, askeri alanda ikili işbirliğini yeniden tesis etme önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Savunma departmanları aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, askeri faaliyetler sırasında olayların önlenmesi ve kasıtsız çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500

Çatışma, Moskova, England, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:22 Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yapılan zamlar AK Parti'nin oy oranını etkiledi
23:07 Rusya-Ukrayna krizi tam gaz! ABD, savaş gemilerini harekete gönderdi
22:45 Savaş sesleri giderek yükseliyor! ABD, vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmesi için zaman verdi
22:20 Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi
22:14 YKS başvuru kılavuzu paylaşıldı! Sınav ücretine zam yapıldı
22:13 Küme düşme hattı yangın yeri! Gedson Fernandes göz kamaştırdı ama Rize'ye yetmedi
21:32 Son Dakika: Güngören'deki yangında dumandan zehirlenen 4 işçi yaşamını yitirdi!
21:31 Son Dakika: Üniversiteye giriş sınavında uygulanan TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
21:07 Avrupa'ya damga vurdu! Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi
21:06 Twitter'a erişim sorunları yaşanıyor! Kullanıcılar uygulamaya giriş yapamıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 23:31:13. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya ile İngiltere arasında temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement