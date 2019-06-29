Son Dakika Haberleri: Rusya ile Japonya "barış" diyaloğuna devam edecek
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Rusya ile Japonya "barış" diyaloğuna devam edecek

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.

Rusya ile Japonya
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48 
Vladimir Putin, Japonya, Rusya Federasyonu, Ekonomi
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