Rusya ile Japonya "barış" diyaloğuna devam edecek
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:48
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Rusya'nın, adalar sorunu kapsamında Japonya
ile barış anlaşması yapılması konusunda diyaloğa devam edeceğini söyledi.
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