Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu - Son Dakika
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Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

08.10.2022 10:10
Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştuğu bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kerç Köprüsü'ndeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdiği duyuruldu.

Ukrayna Resmi Haber Ajansının haberine göre, köprüde sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, raylar üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

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Kaynak: AA

Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu hasar oluştu - Son Dakika
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