Putin tarafından 2018'de resmi açılışı yapılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısı sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Açıklamada, patlamanın olduğu kamyonun sürücüsünün kimliğinin belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişi öldü (3) - Son Dakika

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