Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişi öldü (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişi öldü (3)

08.10.2022 15:02

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nde kamyondaki patlama nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktığı belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinin açıklamasında da kamyondaki patlama sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, patlamanın olduğu kamyonun sürücüsünün kimliğinin belirlendiği ve soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Oluşan hasar nedeniyle köprü trafiğe kapatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde patlama sonucu Kerç Köprüsü'ndeki yolun çökmesi, rayların üzerinde yakıt bulunan vagonlardan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olay hakkında bilgi verildiğini ve özel soruşturma komisyonu oluşturulduğunu açıkladı.

Putin tarafından 2018'de resmi açılışı yapılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısı sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

YORUMLAR
500
Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı Köprünün patlama anıyla hazırlanan Putin videosu kısa sürede binlerce paylaşım aldı Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık Kırım Köprüsü'nün bombalanmasının ardından Rusya'dan açıklama: Kesinlikle güçlü bir yanıt vereceğiz, zamanı geldi artık
Kaynak: AA

Kırım, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişi öldü (3) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:51 Giresunspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Önce gol, sonra ofsayt, ardından da penaltı...
20:31 Tacikistan ve Belarus liderlerinden Rusya Devlet Başkanı Putin'e ilginç doğum günü hediyeleri
20:24 Filenin Sultanları ikinci turu Sırbistan yenilgisiyle tamamladı
20:14 2 aylık Mustafa bebeği annesi öldürmüş! Tutuklanan kadının ifadesi kan dondurdu
19:42 Southampton'ı farklı geçen Manchester City'nin istatistikleri göz kamaştırdı
19:13 Antalyaspor'a konuk olan Konyaspor puanı 90+6'da kopardı
18:55 Avrupa maçında kırmızı kart gören Trabzonsporlu Maxi Gomez soyunma odasında ağladı
18:58 Valerien Ismael'den sürpriz kadro! Giresunspor-Beşiktaş maçının ilk 11'leri açıklandı
17:58 Bakan Süleyman Soylu uyuşturucu satıcılarına yönelik talimatını yineledi: Bulduğunuz an ayaklarını kırın
18:01 Ukrayna'nın stratejik köprüyü vurmasının ardından kıtlık korkusu! Halk benzinlik ve marketlere akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2022 21:29:47. #1.11#
SON DAKİKA: Rusya ile Kırım arasında yer alan köprüde kamyondaki patlama sonucu 3 kişi öldü (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement