Son Dakika Haberleri: Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak
Son Dakika Ekonomi Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak

Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak

1 saat önce

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.

Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak, System.String[]

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.

Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:07 
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