Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak
1 saat önce
Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:07
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