Rusya ile ortak yatırım fonu için bir ay içinde sözleşme imzalanacak

Türkiye Varlık Fonu Yönetim AŞ. Genel Müdürü Zafer Sönmez, Rusya ile kurulacak ortak yatırım fonu için sözleşmelere nihai şekillerini vermek üzere olduklarını belirterek, bir aylık dönemde sözleşmenin imzalanacağını açıkladı.