Son Dakika Haberleri: Rusya ile Sırbistan'ın yeni askeri tatbikatında S-400 iddiası
Son Dakika Güncel Rusya ile Sırbistan'ın yeni askeri tatbikatında S-400 iddiası

Rusya ile Sırbistan'ın yeni askeri tatbikatında S-400 iddiası

6 saat önce

Rusya ile 'Slav Kalkanı 2019' tatbikatının ardından 'BARS 2019' tatbikatına başlayan Sırbistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.

Rusya ile Sırbistan'ın yeni askeri tatbikatında S-400 iddiası, System.String[]

Rusya ile 'Slav Kalkanı 2019' tatbikatının ardından 'BARS 2019' tatbikatına başlayan Sırbistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almak için nabız yoklamaya başladığı iddia edildi.


Rusya ile Sırbistan arasında geçtiğimiz hafta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta gerçekleşen 'Slav Kalkanı 2019' hava savunma tatbikatına birçok ülkeden tepki gelmiş Rusya ise bunun sadece 2 ülke arasındaki anlaşma neticesinde gerçekleşen bir tatbikat olduğunu ve hava savunma sistemlerinin Balkanlarda kullanılmayacağını savunmuştu. Balkanlarda gerçekleşen tatbikatın ardından Rusya'nın Astrakhan Bölgesi'nde bulunan Ashuluk tatbikat sahasında Rusya Hava Kuvvetleri ile Sırbistan arasında 'BARS 2019' hava tatbikatı gerçekleşti. Bu tatbikatın ardından hem Sırbistan basınında hem Rus basınında Sırbistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri satın almak için hazırlık yapmaya başladığı iddia edildi.


Kredi ile satın almak istiyor


Sırbistan Başbakanı Aleksandar Vucic, Sırbistan'da tamamlanan 'Slav Kalkanı 2019' tatbikatının töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'dan Pantsir-S hava savunma sistemi aldıklarını resmen açıklamış fakat S-400 için güçlerinin olmadığını söylemişti. Sırp basını askeri ve hükümet kaynaklarına dayandırarak Sırbistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almak için resmen girişimlere başladığını ve Rus yetkililer ile krediyle satın alınma konusunda bilgi alışverişi gerçekleştiği iddia edildi. Buna gerekçe olarak ise 'Slav Kalkanı 2019' tatbikatında Sırbistan'ın S-400'lerden oldukça etkilendiği ve satın almak için şartları zorlayacağı ifade edildi. Rus basını ise yine Sırbistan kaynaklarına dayandırarak aynı doğrultuda haberler geçerek Sırbistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini satın almak istediğini aktardı. - MOSKOVA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:09 Kaynak: İHA
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