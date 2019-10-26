Son Dakika Haberleri: Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" için önemli adım
Son Dakika Ekonomi Rusya ile ticarette 'veri paylaşımı' için önemli adım

Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" için önemli adım

42 dakika önce

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.

Rusya ile ticarette

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:34 
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