Rusya ile ticarette "veri paylaşımı" için önemli adım
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Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, "Bakanlığımız ile Rusya Federal Gümrük Servisi arasında dış ticareti geliştirmek için 'İkili Ticaret İstatistiklerinin Değişimine İlişkin' mutabakat muhtırasına imza attık." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:34
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