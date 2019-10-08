Son Dakika Haberleri: Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı
Son Dakika Dünya Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı

Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı

1 saat önce

Rusya ile Türkiye arasında yapılacak ticari anlaşmalarda ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalandı.

Rusya ile Türkiye karşılıklı ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı, System.String[]

Rusya ile Türkiye arasında yapılacak ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalandı.


Rus Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ve Rusya arasındaki ödemelerde ve uzlaşmalarda yerel para birimlerini kullanmak üzere anlaşma imzaladığı vurgulandı.

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Türkiye, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:06 
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