Son Dakika Haberleri: 'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'
Son Dakika Dünya 'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor' - Son Dakika Dünya

'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'

7 saat önce

Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü

'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor', System.String[]

Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü.


Rus medyasında yer alan iddia Rus askeri işbirliği ajansından üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:58 
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