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'Rusya ile Türkiye yeni S-400 savunma sistemi alımı üzerinde çalışıyor'
7 saat önce
Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü
Türkiye ile Rusya'nın, yeni S-400 füze savunma sistemlerinin alımı için bir anlaşma üzerinde çalıştığı öne sürüldü.
Rus medyasında yer alan iddia Rus askeri işbirliği ajansından üst düzey bir yetkiliye dayandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:58
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