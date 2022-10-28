Rusya, INTERPOL'e başvurdu! Gazeteci Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Rusya, INTERPOL'e başvurdu! Gazeteci Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı

28.10.2022 16:35

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'tan bu yana süren savaşla ilgili yaptığı paylaşımlarla adını duyuran gazeteci Gülsüm Khalilova, Rusya'nın INTERPOL'e yaptığı başvuru nedeniyle İstanbul'da gözaltına alındı.

Rusya'nın Ukrayna'ya olan işgalinde yaşanan son durumları aktarmak için kamera karşısına geçerek paylaştığı videolarla gündeme gelen yaşayan gazeteci Gülsüm Khalilova, Hırvatistan'ın başkenti Zagrep'ten İstanbul'a girişte gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞİNE İZİN VERİLMİŞTİ

Rusya'nın INTERPOL'e yaptığı başvuru nedeniyle hakkında işlem yapılmak istenen Khalilova'nın Türkiye'ye girişine izin verildi.

GÜLSÜM KHALİLOVA KİMDİR?

Kırım Tatarlarından olan Gülsüm Khalilova, Kiev'de yaşıyor. Konuğu olduğu bir programda ailesi hakkında bilgi veren Khalilova, anne ve babasının Özbekistan'da yaşadığını söylemişti. 7 yıldır Rus işgali altındaki anavatanı Kırım ile ilgili yayınlanan yapan Gülsüm Khalilova bir süre ATR kanalı muhabiri olarak görev aldı. ATR'nin kapanması sonrasında tüm yayınlarını kendi hesabı üzerinden gerçekleştirmeye başlayan Gülsüm Khalilova, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik haberleriyle gündeme geldi.

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SON DAKİKA: Rusya, INTERPOL'e başvurdu! Gazeteci Gülsüm Khalilova, İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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