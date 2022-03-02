Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yarın Belarus sınırındaki Brest'te yapılacak - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yarın Belarus sınırındaki Brest'te yapılacak

02.03.2022 20:42
Rusya ile Ukrayna arasında müzakereler yarın Belarus sınırındaki Brest'te yapılacak

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

"Karşılıklı anlayışa ulaşılan öneriler var"

Ukrayna ile masada bazı önerilerde karşılıklı olarak anlayışa ulaştıklarını aktaran Medinskiy, "Ancak bazıları, en temel olanları oldukça beklenen şeylerdi. Ukrayna tarafı, Kiev ile düşünmek ve istişare etmek için zaman istedi." ifadesini kullandı.

Ukrayna heyetinin Kiev'den ayrıldığını ve halihazırda yolda olduklarını belirten Medinskiy, "Biz önceden geldik. Galiba, onlar anlaştığımız üzere yarın sabah burada olacak." dedi.

Medinskiy, Rus tarafının Ukrayna tarafının ulaşım sorununa anlayışla yaklaştığını, Belarus tarafında tüm güvenliği Belarus özel kuvvetlerinin sağladığını söyledi.

Rus askeri birliklerinin de Ukrayna'da heyete hareket etmeleri için güvenlik koridoru sağladığını bildiren Medinskiy, yarın heyeti beklediklerini yineledi.

Belovejsk Ormanı'nda SSCB'nin dağılışı resmen kararlaştırılmıştı

Brest'te müzakerelerin devam etmesine de birlikte karar verdiklerini aktaran Medinskiy, bölgenin konum olarak Ukrayna ve Polonya sınırlarına yakın olduğunu anımsattı.

Medinskiy, Ukrayna heyetinin Polonya tarafından Brest'e gireceği bilgisine sahip olduğunu dile getirdi.

8 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılışını resmen ilan eden ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nun kuruluşunu sağlayan Belovejsk Anlaşması, Belarus'un Brest şehrindeki Belovejsk Orman Bölgesindeki yazlık bir konutta imzalanmıştı.

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Belarus, Ukrayna, Polonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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