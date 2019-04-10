Rusya ile Ukrayna Arasında Reklam Panosu Krizi

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 21 Nisan'da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırladığı reklam panosunda Putin'in fotoğrafının kullanılması iki ülke arasında tartışmaya yol açtı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun 21 Nisan'da gerçekleştirilecek devlet başkanlığı seçimleri için hazırladığı reklam panosunda Putin'in fotoğrafının kullanılması iki ülke arasında tartışmaya yol açtı.



Ukrayna'nın mevcut Devlet Başkanı ve 21 Nisan'da ikinci turu gerçekleştirilecek Devlet Başkanlığı seçimlerinin iki adayından biri olan Petro Poroşenko, seçim kampanyası için ilginç bir reklam panosu hazırlattı. Seçim kampanyası için hazırlanan panolarda Poroşenko ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karşılıklı durduğu bir görsel kullanılarak altına "21 Nisan. Nihai Karar" ifadeleri yazıldı.



"Poroşenko Zelenskiy'yi Putin'in ajanı olarak göstermeye çalıştı"



Reklam panosunun sokaklarda görülmeye başlamasından sonra ise önce Ukrayna basını, sonra Rusya tarafından tepki geldi. Ukrayna medyası Poroşenko'nun kampanyasını hazırlayan ekibin Poroşenko'nun rakibi Vladimir Zelenskiy'yi Putin'in ajanı olarak göstermeye çalıştığını öne sürdü. Bunun yanı sıra basında, görselde Putin'in fotoğrafının kullanılmasıyla Putin'in kişisel haklarının da ihlal edildiği yer aldı.



"Kimse Putin'den izin istemedi"



Konu üzerine Poroşenko'nun ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Tabii ki doğal olarak kimse Putin'den izin istemedi. Şaşırtıcı olan bir diğer şey ise Putin'in haklarının ihlal edildiğini savunan Ukraynalı uzman ve politikacıların sayısı" ifadelerine yer verildi.



"Biz Putin'i seçiyoruz. Ukraynalılara gelince, göreceği"



Basının yaşanan olayla ilgili sorularını cevaplayan Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna'daki durumu takip ettiklerini belirterek, "Biz Putin'i seçiyoruz. Ukraynalılara gelince, göreceğiz" ifadelerini kullandı. - KİEV

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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