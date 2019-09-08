Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası yapıldı. Takas için Rusya'dan bir uçak başkent Kiev'e, Ukrayna'dan bir uçak da başkent Moskova'ya iniş yaptı.Rusya ile Ukrayna arasında tutuklu takası yapıldı. Takas için Rusya'dan bir uçak Kiev'e, Ukrayna'dan bir uçak da aynı saatlerde Moskova'ya iniş yaptı.



Serbest bırakılan 24 Ukraynalı gemiciyi Moskova Vnukovo Havalimanı'ndan alan Ukrayna uçağı Kiev'e geri döndü. Ukraynalı gemiciler Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Selenski tarafından Borispil Havalimanı'nda karşılandı. Tutuklu yakınlarının havalimanında gözyaşları içinde beklediği görüldü. Rus hükümetinin talebi üzerine Ukrayna'nın serbest bıraktığı kişiler de Moskova'ya getirildi.



35'e karşı 35



Anlaşma uyarınca 35 kişiye karşılık 35 kişinin serbest bırakılması öngörülüyor ancak uçaklarda tam olarak kaçar kişinin bulunduğu bilinmiyor. Rusya'nın Kırım ilhakı sonrası tutukladığı Ukraynalı yönetmen Oleh Sentsov'un da Kiev'e inen uçakta olduğu belirtiliyor.



Ukrayna Devlet Başkanı Selenski takas sonrası havalimanında yaptığı konuşmada "İlk adımı attık. … Bu korkunç savaşı sona erdirmek için tüm adımları atmak zorundayız" dedi. Selenski mayıs ayında göreve gelmesi sonrası yaptığı ilk konuşmada Ukraynalı gemicilerin en büyük önceliği olduğunu söylemişti. Selenski cuma akşamı da çok sayıda Rus tutukluyu takas için affetmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Perşembe günü takasla ilgili olarak "Bu normalleşme yönünde iyi bir adım olacak" diye konuşmuştu.



Merkel: Umut verici bir işaret



Tutuklu takası sonrasında bir açıklama da Almanya Başbakanı Angela Merkel'den geldi. Merkel takası "umut verici bir işaret" olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını açıkladı. "Minsk anlaşmalarının yürürlüğe girmesi için tüm güçle çalışmayı sürdürmek işe yarıyor" diyen Merkel Alman hükümetinin bu çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Merkel'in açıklaması Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.



Ukraynalı gemiciler kasım ayı sonunda gemiyle Karadeniz'den Azak Denizi'ne geçiş yaptıkları sırada Rus sınır koruma makamları tarafından gözaltına alınmıştı. Moskova, söz konusu gemicileri sınır ihlali suçlamasıyla uzun süreli hapis cezalarına çarptırmaya hazırlanıyordu.



Her iki tarafta karşılıklı olarak daha ne kadar tutuklu olduğu bilinmiyor. Kiev temmuz ayında Kremlin'e Rusya'da tutuklu olan 150 Ukraynalının isminin bulunduğu bir liste verdiğini açıklamıştı.



Yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti



Rusya bundan yaklaşık 5 yıl önce Ukrayna'nın egemenlik sahası içinde bulunan Kırım Yarımadası'nı ilhak etti. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk gibi bölgeler de 2014 yılından bu yana Moskova'nın desteklediği silahlı isyancıların elinde bulunuyor. Bölgede yaşanan çatışmalarda Birleşmiş Milletler rakamlarına göre yaklaşık 13 bin kişi hayatını kaybetti.



Rusya'nın Kırım'da tutukladığı en tanınmış Ukraynalı ise yönetmen Sentsov'du. 2014 yılında Kırım'da tutuklanan sanatçı bir yıl sonra uluslararası tepkilere rağmen 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Selenski temmuz ayında yönetmenin serbest bırakılması karşılığında Rus resmi haber ajansı Ria Novosti için çalışan gazeteci Kiril Vişinski'nin serbest bırakılabileceğini söylemişti.



dpa,AFP/ EC,ET



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