Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Son Dakika

Hasar görmüş okul binası

Sığınakta yaşayan insanlar

Hasar görmüş yerleşim yeri

Top mermisinin düştüğü bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kalmius nehri kıyısında yer alan Mariupol şehrine 17 km uzaklıkta olan ve Yunan kökenli vatandaşların yaşadığı Sartana şehrinde yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.