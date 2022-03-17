Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

17.03.2022 08:32

Hasar görmüş okul binası Sığınakta yaşayan insanlar Hasar görmüş yerleşim yeri Top mermisinin düştüğü bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor.

Hasar görmüş okul binası

Sığınakta yaşayan insanlar

Hasar görmüş yerleşim yeri

Top mermisinin düştüğü bölge Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından ülkenin değişik yerlerindeki çatışmalarda siviller zarar görüyor. Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında bulunan Kalmius nehri kıyısında yer alan Mariupol şehrine 17 km uzaklıkta olan ve Yunan kökenli vatandaşların yaşadığı Sartana şehrinde yerleşim yerleri bombardıman sonucu hasar gördü.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor

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Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada siviller zarar görüyor - Son Dakika


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