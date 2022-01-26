Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek tırmanıyor - Son Dakika

Rusya, Kerç Boğazı kıyılarındaki Rostov ve Krasnodar'da, ülkenin güneyindeki en önemli şehirlerden olan Volgograd'ta ve Ukrayna ile krize neden olan Kırım topraklarında askeri tatbikatlara başlandığını duyurdu. Tatbikatta 60'tan fazla savaş uçağı ile 6 bin askerin yer aldığı belirtildi.

'RUSYA'NIN SALDIRMA İHTİMALİ YOK'

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov Rusya tarafından bir saldırı ihtimalinin yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini ifade etti. Reznikov, "Askeri açıdan düşünüldüğünde Rusya'nın saldırması için neden yok. Ancak bu saldırmayacağı anlamına da gelmiyor, risk her zaman var" şeklinde konuştu.

'BİRÇOK RUS ANNENİN OĞLU EVE DÖNEMEYECEK'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i uyararak, "Eğer Putin kan dökme yolunu seçerse Ukraynalılar şiddetli bir şekilde direnecektir. Tarih de bunu gösteriyor. Eğer Rusya bu yolu seçerse bir çok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek" dedi.

MACRON: BEDELİ AĞIR OLACAK

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyarette bulunduğu Almanya'da Başbakan Olaf Scholz ile görüşme gerçekleştirdi. İkili, Ukrayna-Rusya sınırında gerginliğin azaltılması çağrısında bulundu.

Macron, "Eğer Rusya Ukrayna'ya saldırırsa karşılığı olacak ve bedeli çok yüksek olacak" derken Scholz ise, "Hepimiz bir askeri saldırının ciddi sonuçlara yol açacağı konusunda mutabıkız" dedi.