Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

07.03.2022 22:47

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turu sona erdi.

Rusya ile Ukrayna heyetlerinin gerçekleştirdiği müzakerelerin üçüncü turu sona erdi.

Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde bir konutta yapılan toplantı sonrasında Ukrayna heyeti helikopterle geri döndü.

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak'ın başkanlık ettiği toplantı sonrasında taraflar açıklama yaptı.

"İnsani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alındı"

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üçüncü tur müzakerelerin sona erdiğini belirterek, insani yardım koridorları konusunda olumlu gelişmeler olduğunu ifade etti. Podolyak, "Koridorlar konusunda bazı olumlu sonuçlar aldık. Bunlarda değişiklikler yapılacak ve insanlara daha etkili yardımlar alacağız." ifadelerini kullandı.

Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun, henüz durumun çözümünü iyileştirecek önemli ölçüde sonuçlar getirmediğini vurguladı.

Rusya ile müzakerelerde ateşkes de dahil sorunun çözümüne dair yoğun istişarelerde bulunulduğunu bildiren Podolyak, "Çözümün temel siyasi kısmı, ateşkes ve güvenlik garantileri ile birlikte yoğun istişarelerle devam edecek." dedi.

"İnsani yardım koridorları 8 Mart'ta çalışacak"

Rus heyeti başkanı Medinskiy ise, ikinci tur görüşmelerinde mutabakata varılan insani yardım koridorları ile ilgili sorunlar üzerinde uzun süre konuşulduğunu belirterek, "İnsani yardım koridorlarının yarından itibaren çalışacağını umuyoruz. Ukrayna tarafı bize bu konuda güvence verdi." dedi.

Askeri, siyasi konuları da istişare ettiklerini dile getiren Medinskiy, ancak görüşmelerin zor ilerlediğini ifade etti. Medinskiy, "Olumlu şeyler hakkında konuşmak için şimdilik erken." diye konuştu.

Medinskiy, müzakerelere taslak anlaşma içeren belgeler getirdiklerini kaydederek, "Ancak Ukrayna tarafı, tüm bu belgeleri, analiz etmek için aldı, bir şey imzalayamadı. Bu konuya muhtemelen bir sonraki görüşmede döneceklerini söylediler." ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam edeceğini kaydeden Medinskiy, "Müzakerelerden beklentilerimiz karşılanmadı. Ancak bir dahaki sefere daha anlamlı adımlar atacağımızı umuyorum." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi
Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi

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Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes için 3. tur müzakereler başladı Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek! Son Dakika! Rusya ve Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez görüşecek!

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin üçüncü turu sona erdi - Son Dakika


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