Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna'nın Harkiv kentinde buğday hasadı - Son Dakika

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