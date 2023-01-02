Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında pitbull köpeği de iade edildi - Son Dakika
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Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında pitbull köpeği de iade edildi

02.01.2023 15:36

Rusya ile Ukrayna arasında 31 Aralık'ta yapılan esir takasında, Rus askerleri tarafından götürülen pitbull cinsi köpeğin de Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna- Rusya arasında devam eden savaşta ilginç bir olay yaşandı. İki ülke arasında gerçekleşen takas herkesi şaşırttı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya tarafıyla 31 Aralık 2022'de gerçekleştirilen esir değişimi kapsamında "meşhur" bir pitbull köpeğinin de Ukrayna'ya iade edildiğini duyurdu.

"ÜNLÜ KÖPEĞİ GERİ GETİRİYORUZ"

Köpeğin fotoğrafını da paylaşan Yermak, "Azovstal'ın ünlü köpeğini de geri getiriyoruz." ifadelerine yer verdi. Rus askerleri tarafından Azovstal'dan savaşın ilk dönemlerinde götürülen köpek, Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti Başkanı Ramazan Kadirov'a teslim edilmişti. Söz konusu esir değişimi kapsamında 140 Ukraynalı ve 82 Rus askeri serbest bırakılmıştı.

BUGÜNE KADAR 1596 UKRAYNA ASKERİ SERBEST KALDI

Öte yandan, Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Bütünleştirilmesi Bakanlığı, Rusya ile yapılan esir takası sayesinde 2022'de 1596 Ukraynalının serbest kaldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2022'de Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takaslarıyla ilgili sayılar paylaşıldı.

AYNI SAYIDA RUS DA SERBEST KALDI

Geçen yıl Rus tarafıyla yapılan esir takasları sonucu 1592 Ukrayna vatandaşının serbest kaldığı kaydedilen açıklamada, "2022'de 1596 kişi düşman esaretinden iade edildi. 1464 asker ve 132 sivil Rus esaretinden serbest bırakıldı." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, esaretten kurtulan kişilere devlet tarafından sosyal ve sağlık desteği sağlandığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında pitbull köpeği de iade edildi - Son Dakika

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