Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor

04.09.2022 17:50
Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor

Rusya ile Ukrayna savaşında cephe hattı yakınında bulunan Harkiv şehri sakinlerine birkaç saatliğine de olsa savaşı unutturmak için sinema salonuna dönüştürülen otoparkta film gösterimi yapılıyor.

Rusya ile Ukrayna savaşında cephe hattı yakınında bulunan Harkiv şehri sakinlerine birkaç saatliğine de olsa savaşı unutturmak için sinema salonuna dönüştürülen otoparkta film gösterimi yapılıyor.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırına yakın bir bölgede yer alan Harkiv, 24 Şubat'ta başlayan savaşın en derinden hissedildiği yerleşimlerin başında geliyor.

Bugünlerde özellikle geceleri sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef olan şehrin halkı, savaşa rağmen günlük yaşantısına devam ediyor.

Savaş öncesi yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip şehirde halkın yarısından fazlası evlerini terk etmiş durumda.

Şehirde kalanlar ise her şeye rağmen hayata tutunmaya çabalıyor.

Harkiv Sinema Kulübü, savaşı az da olsa unutturmak için şehirdeki bir otoparkı sinema salonuna dönüştürdü.

Hafta sonu ücretsiz birçok filmin beyaz perdeye yansıtıldığı otoparktaki sinemaya her yaştan Ukraynalı yoğun ilgi gösteriyor.

Etkinliği organize edenlerden Sergey, savaştan önce Harkiv Sinema Kulübü olarak yaz aylarında açık havada sinema günlerini düzenlediklerini belirtti.

Savaş nedeniyle bunun artık mümkün olmadığını dile getiren Sergev, "Şimdi bu mümkün değil ve tehlikesiz bir mekan olan bu otoparkta bir araya gelmeye karar verdik. Eylül boyunca haftada iki kez gösterim yapmayı planlıyoruz." dedi.

Sergey, kısa da olsa halka savaşı unutturmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, "Etkinlikle insanların en azından birkaç saatlik de olsa savaş ortamından uzaklaşmasını, savaş öncesi dönemleri hatırlamalarını, savaşı düşünmemelerini amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Almanya'da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı Almanya'da Rusya ve Ukrayna destekçileri gösteriler yaptı Rusya: Ukrayna'ya ait 287 uçak, 151 helikopter, 4 bin 804 tank ve zırhlı yok ettik Rusya: Ukrayna'ya ait 287 uçak, 151 helikopter, 4 bin 804 tank ve zırhlı yok ettik
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:25 Rusya, Çin ve Hindistan Sibirya'da buluştu! 50 bin askerle dev bir tatbikat yaptılar
17:16 Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum
16:46 Ekranlara ara veren Azra Akın bir düğüne gitti! Son fotoğrafına beğeni yağdı
16:41 Galatasaray, Çağlar Söyüncü için harekete geçti! Görüşmeler sürüyor
16:28 Sakarya'da cankurtaranlar 7 kişilik aileyi akıntıdan kurtardı
15:59 İngiliz istihbarat birimi MI5, yıllık 37 bin 757 poundluk maaşla kilolu ve çevik istihbaratçı ilanı verdi
15:11 Kılıçdaroğlu'ndan CHP'lilerin SİHA'lara iftira attığını söyleyen Selçuk Bayraktar'a: Devlete ait orası kişiye değil
15:11 Resmi Gazete'de yayımlandı! İşsizliğin ve enflasyonun tek haneye düşmesi beklenirken dolar kurunun 3 yıl boyunca yükseleceği öngörüldü
14:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak kabinenin önünde iki kritik konu bulunuyor
14:41 Ece Erken oğlu için büyücü kılığına girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 17:52:38. #1.13#
SON DAKİKA: Harkiv'de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement