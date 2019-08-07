Son Dakika Haberleri: Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor
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Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor

8 dakika önce

Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulaması bugün başlıyor.

Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor, System.String[]
Rusya ile Türkiye arasında varılan vize serbestisi çerçevesinde hizmet ve hususi pasaport sahipleri ile uluslararası taşımacılık yapan sürücülere yönelik vize muafiyeti uygulaması bugün başlıyor.
Türkiye, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 09:14 
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