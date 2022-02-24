Rusya ile yaşanan krizde Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek - Son Dakika
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Rusya ile yaşanan krizde Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek

24.02.2022 13:26
Rusya ile yaşanan krizde Ukraynalı sporculardan ülkelerine destek

Kariyerini sürdüren ya da emekli olmuş çok sayıda Ukraynalı sporcu, Rusya ile yaşanan krizde ülkelerine destek verdi.

Kariyerini sürdüren ya da emekli olmuş çok sayıda Ukraynalı sporcu, Rusya ile yaşanan krizde ülkelerine destek verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün oynanan ve 2-2 berabere biten Benfica-Ajax mücadelesinde, Portekiz temsilcisinin formasını giyen Roman Yaremchuk'un tepkisi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Takımını beraberliği getiren golü attıktan sonra formasını çıkararak üzerinde Ukrayna Devlet Arması'nın bulunduğu tişörtü öpen 26 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, "Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum. Binlerce kilometre uzakta olsam da zor durumda olanlara destek vermek istiyorum, şimdi birlik zamanı. Bu bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanlarımız ve sınırlarımız. Ülkemizi savunanlara cesaretleri için teşekkür ediyorum." paylaşımını yaptı.

Kariyerinde en son İtalyan ekibi Genoa'yı çalıştıran eski Ukraynalı yıldız futbolcu Andriy Shevchenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna benim vatanım. Her zaman ülkemle ve halkımla gurur duydum. Zor dönemlerden geçtik ve 30 yılda millet olarak şekillendik. Birlik olursak üstesinden geleceğiz. Ukrayna'ya zafer." ifadelerini kullandı.

Kiev Belediye Başkanlığı görevini yürüten eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Vitali Klitschko da, "Dünya, emperyalizmin sadece Ukrayna için değil, herkes için ne kadar pervasız ve ölümcül olduğunu izliyor. Tarih, tekrarlanmayacak bir ders olsun." mesajıyla tepkisin dile getirdi.

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Kaynak: AA

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