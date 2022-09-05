Ukrayna'nın Harkiv şehrinde halk, savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor

Rusya ile yaşanan savaşta en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Ukrayna'nın Harkiv şehrinde muharebeye rağmen eskisi kadar olmasa da hayatın olağan akışı devam ediyor.

Savaş öncesi yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan ve başkent Kiev'in ardından Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri konumundaki Harkiv, Rusya sınırına yaklaşık 45 kilometre mesafede yer alıyor.

Savaşın başladığı 24 Şubat'ta Harkiv ve çevresi, Rus ve Ukrayna güçleri arasında yoğun çatışmalara sahne oldu.

Bugün itibarıyla çatışmalar şehrin dışında sınıra yakın bölgelerde yoğunlaşırken, Harkiv son günlerde hemen hemen her gece Rus füze veya roketlerinin hedefi oluyor.

Şehir merkezinde çok sayıda binanın Rus güçlerince füze ve roketle vurulduğu Harkiv'de savaş, diğer şehirlere göre daha fazla hissediliyor.

Ülkenin doğusunda yer alan Harkiv'de gündelik hayat, savaş öncesi kadar olmasa da devam ediyor. Şehrin nüfusunun yarısı savaş nedeniyle Harkiv'den ayrılsa da 1 milyona yakın kişi kentte hayatını sürdürüyor.

Halkın ihtiyaçlarını karşıladığı semt pazarları açık, şehir içi toplu taşımada kullanılan elektrikli otobüslerin bir kısmı çalışıyor. Harkiv şehir merkezinde hareketlilik az olsa da kenar mahallelerde hayat biraz daha normale dönmüş durumda.

Şehirde savaş sebebiyle bazı dükkanlar kapalı olsa da dükkanların çoğu açık ve müşterilerine hizmet veriyor.

Savaşa rağmen şehir merkezinde açık olan dükkanlardan biri de Türkiye'den gelerek yaklaşık 5 yıl önce Harkiv'e yerleşen Erçin ve Selçuk Özçelik kardeşlere ait.

Özçelik kardeşler, yaklaşık 5 yıl önce açtıkları kafeyi savaşın başlamasının ardından kapatmak zorunda kalsa da yaklaşık 5 ay sonra Harkiv'e dönerek yeniden dükkanlarını açtı.

"Bomba sesleri bitsin de uyuyalım diye bekliyoruz"

AA muhabirine konuşan Erçin Özçelik, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'da savaş beklentisinin olmadığını belirterek, "Savaş çıkınca her şey bir anda ters düz oldu. Savaş çıktığında ben burada değildim. Kardeşim de savaşın başlamasından 4-5 gün sonra Türkiye'ye döndü." dedi.

Bulundukları caddenin karşısında yer alan bir binayı hedef alan saldırı nedeniyle dükkanlarında ağır hasar oluştuğunu ve yaptıkları tadilatın ardından yeniden hizmet vermeye başladıklarını ifade eden Özçelik, şunları söyledi:

"Türkiye'de birkaç ay kaldık ve ne yapalım diye düşündük. Yapacak bir şey yok. Sonuçta işimiz burada, hayat devam ediyor. Bismillah dedik ve buraya geldik ama bu kadar beklemiyordum. Aşağı yukarı her gün bomba, her gün savaş. Sonuç itibarıyla dükkanımıza geliyoruz, ne zaman ne olacağını bilmiyoruz ama iş de insan hayatının kısmi olarak yarısı. Geliyoruz, açıyoruz, akşam olunca eve gidiyoruz. Gece 11 gibi sirenler çalıyor, bomba sesleri bitsin de uyuyalım diye bekliyoruz. Bazen gece patlama sesinden uyanıyoruz, bazen yakına düşüyor."

Son zamanlarda Harkiv şehir merkezine çok sayıda bombanın düştüğünü dile getiren Özçelik, saldırılar sürse de dükkanlarını açmaya devam etmeyi düşündüklerini kaydetti.

Savaş nedeniyle çok sayıda kişinin Harkiv'i terk etmesiyle kentte nüfusun azaldığını, bunun da işlerinde eskiye nazaran düşüşe neden olduğunu dile getiren Özçelik, muharebenin bir an önce bitmesini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Saltivka Mahallesi savaşın derin izlerini taşıyor

Savaşın ilk haftalarında Rus güçlerinin hedef aldığı Harkiv'e bağlı Saltivka Mahallesi ise bugün hala savaşın derin izlerini taşıyor.

Birçok apartmanda saldırılar nedeniyle ağır hasar oluşurken mahalledeki yıkım saldırıların boyutunu gözler önüne seriyor.

Saltivka'da çok sayıda ev, hem oluşan hasar hem de sakinlerinin tahliye edilmesi nedeniyle boş durumda. Çoğunluğu yaşlılardan oluşan az sayıda kişi ise mahallede yaşamaya devam ediyor.

Ukraynalı gönüllüler, bu mahallede kalmaya devam edenlere her gün sıcak yemek dağıtıyor.