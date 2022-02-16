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Rusya, ilhak edilen Kırım'daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika

Rusya, ilhak edilen Kırım'daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

16.02.2022 12:28
Rusya, ilhak edilen Kırım'daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yasa dışı ilhak edilen Kırım'da tatbikat yapan askeri birliklerin daimi üslerine dönme görüntüsünü yayımladı.

Bakanlığın paylaştığı görüntüde, Kırım'daki poligonlarda tatbikatları tamamlayan Güney Askeri Bölgesi birliklerinin Kerç köprüsü üzerinden üslere dönüşü yer aldı.

Trenle dönüş yapan birliklere ait zırhlı araç ve tanklar görüntülendi.

Dün, Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Güney Askeri Bölgesi'nin Basın Sözcüsü Vadim Astafyev, Kırım'da tatbikat yapan Rus askeri birliklerinin üslerine dönmeye başladıklarını bildirmişti.

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Tatbikat, Rusya, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya, ilhak edilen Kırım'daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya, ilhak edilen Kırım'daki tatbikattan dönen birliklerin görüntüsünü paylaştı - Son Dakika
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