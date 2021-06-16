Rusya, ilk galibiyetini aldı

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı 45+2'nci dakikada Miranchuk'un golüyle 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

EURO 2020 B Grubu 2'nci maçında Rusya, Finlandiya'yı Saint Petersburg Stadı'nda ağırladı. Ruslar, 45+2'nci dakikada Aleksei Miranchuk'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 2'nci yarıda başka gol olmayınca Rusya, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve grupta 3 puanla tanışmış oldu. Finlandiya ise 3 puanda kaldı.B Grubu'nda 21 Haziran Pazartesi günü Rusya- Danimarka, Finlandiya- Belçika karşılaşmaları oynanacak.