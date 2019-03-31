Rusya: Ilyushin Il-112v İlk Test Uçuşunu Başarıyla Gerçekleştirdi
54 dakika önce
Rusya, Ilyushin IL-112V tipi askeri nakliye uçağının ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.
Rusya
, Ilyushin IL-112V tipi askeri nakliye uçağının ilk test uçuşunun başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu. TASS haber ajansı
, uçağın yaptığı uçuşun ardından Voronezh Uçak İmalat Şirketi'nin havaalanına iniş yaptığını, uçuşun başarılı gerçekleştiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:51 Kaynak: DHA
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