Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı
1 saat önce
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.
Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, ABD
ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20
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