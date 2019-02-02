Son Dakika Haberleri: Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı

Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.

Rusya INF Anlaşması'nı askıya aldı, System.String[]
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldıklarını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 02:20 

Ekonomi
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