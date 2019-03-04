Rusya Inf Anlaşması'nı Askıya Aldı

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı askıya alan kararnameyi imzaladığını duyurdu.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı askıya alan kararnameyi imzaladığını duyurdu.



Rusya, ABD'nin ardından soğuk savaş döneminde imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'nı askıya alma kararı aldı. Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 8 Aralık 1987 yılında imzalanan INF anlaşmasının yükümlülüklerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle hükümlülüklerin tekrar yerine getirilinceye kadar askıya alınması ile ilgili kararnameyi imzalamıştır" ifadeleri yer aldı.



ABD Başkanı Donald Trump Şubat ayında INF anlaşmasını askıya aldığını duyurmuştu. ABD, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 ay sonra anlaşmadan çekileceğini açıklamıştı.



Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması, 1987 yılında Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanmıştı. - MOSKOVA

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