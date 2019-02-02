Rusya Inf Anlaşmasına Katılımını Durdurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çıkmasına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmaya katılımını durdurduğunu açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çıkmasına yanıt olarak Moskova'nın da anlaşmaya katılımını durdurduğunu açıkladı.



Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmesinde, "Amerikalı partnerlerimiz anlaşmadaki katılımlarını durdurduklarını açıkladılar; biz de durduruyoruz. Onlar bilimsel araştırma çalışmaları ve deneysel gelişim çalışmaları ile ilgilendiklerini açıkladılar, biz de aynısını yapacağız " ifadelerini kullandı.



Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın kendisi için masraflı olan silah yarışına girmeyeceğinin altını çizerek, Savunma Bakanı'na mevcut bütçe çerçevesinde bu önlemlerin uygulanıp uygulanamayacağını sordu. Bunun üzerine Şoygu, Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde bu çalışmaların yürütülmesini sağlayacak bütçe düzenlemelerini sunacağını belirtti.



Putin, "Biz uzun yıllardır birçok kez silahsızlanma konusunda görüşmeler düzenlenmesini teklif ettik. ve son yıllarda bizim inisiyatiflerimizin partnerlerimiz tarafından desteklenmediğini görüyoruz. Aksine uluslararası güvenliğin, kurulan sisteminin yok edilmesi için bahaneler aranıyor" dedi.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Stratejik Silah Anlaşması'na da değinerek, "Maalesef Rusya'nın süresi sona erecek olan stratejik silah anlaşmasının 2021'den sonra uzatılmasına yönelik görüşmelere başlanmasına yönelik teklifleri Amerika'dan hiçbir reaksiyon görmedi. Onlar sadece stratejik silah anlaşmasının geleceğine yönelik karar alınmadığını söylüyorlar" dedi. Lavrov bu durumun endişe uyandırdığının altını çizdi.



Lavrov, Rusya tarafının verilerine göre Amerika'nın askeri insansız hava araçlarını denemeye başladığı 1999 yılından itibaren Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'nı ihlal etmeye başladığını belirtti. Lavrov, "Amerika kendi füze savunma sistemlerini denemek için balistik füzeler kullanmaya başladılar, 2014 yılından itibaren Avrupa'da yine kendi hava savunma sistemleri için füzeler yerleştirmeye başladılar" dedi.



Putin bunun üzerine, "Evet bu anlaşmayı ihlal etmektir" dedi.



Lavrov, "Şu anda bu sistemler Romanya'da yer alıyor ve Polonya'da ve Japonya'da kurulum için hazırlık yapılıyor" dedi. - Kaçmaz

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