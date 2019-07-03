Rusya INF anlaşmasını askıya aldı
53 dakika önce
Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32
'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.
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