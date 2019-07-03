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Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

53 dakika önce

Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı, System.String[]
Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa yürürlüğe girdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:32 
Ekonomi
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