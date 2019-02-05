Son Dakika Haberleri: Rusya, Inf'nin Ardından Yeni Füze Sistemleri Geliştirecek

Rusya, Inf'nin Ardından Yeni Füze Sistemleri Geliştirecek

24 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini bildirdi.

Rusya, Inf'nin Ardından Yeni Füze Sistemleri Geliştirecek, System.String[]
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmesinin ardından iki yeni karaya konuşlu füze sisteminin geliştirileceğini bildirdi.

Şoygu, Rus askeri yetkililer ile gerçekleştirdiği toplantıda, ABD'nin INF'den çekilmesinin ardından atılacak adımları istişare etti.

ABD'nin, INF sınırlarını 500 kilometre düzeyinde aşan karaya konuşlu füzeler geliştirdiğini savunan Şoygu, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu girişime simetrik bir karşılık verilmesi gerektiği talimatını verdi." dedi.

Bu kapsamda 2019-2020 yıllarını kapsayacak çalışmalara başlandığını belirten Şoygu, "2021'e kadar karaya konuşlu uzun menzilli kruz füzesi ve yine uzun menzilli karaya konuşlu hipersonik füzenin geliştirilmesinin tamamlanması gerekiyor. Geliştirmekte olduğumuz karaya konuşlu füze sistemlerinin menzilini artırmak büyük önem taşıyor." diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin Sovyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı olarak çekileceğini açıklamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ABD'yi INF'yi ihlal etmekle suçlayarak, "Bizim de yanıtımız simetrik olacak. ABD anlaşmayı askıya aldığını duyurdu, biz de askıya alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:36 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Güncel
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