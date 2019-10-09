Rusya, ingiltere, fransa, amerika, letonya, çin ve iran büyükelçileri dışişleri bakanlığı'na...
1 saat önce
Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi. Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
Harekat başladı, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağırıldı Fransa, İngiltere ve Almanya, harekatın ardından BM'ye çağrı yaptı Son dakika: ABD Başkanı Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması: ABD operasyonu onaylamıyor Terör örgütüne yakın sosyal medya hesapları tarihteki katliamlara ilişkin fotoğrafları kullanarak manipülasyona başladı