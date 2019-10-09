Son Dakika Haberleri: Rusya, ingiltere, fransa, amerika, letonya, çin ve iran büyükelçileri dışişleri bakanlığı'na...
Son Dakika Güncel Rusya, ingiltere, fransa, amerika, letonya, çin ve iran büyükelçileri dışişleri bakanlığı'na...

Rusya, ingiltere, fransa, amerika, letonya, çin ve iran büyükelçileri dışişleri bakanlığı'na...

1 saat önce

Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi.

Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika, Letonya, Çin ve İran Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak bilgilendirildi

Rusya, ingiltere, fransa, amerika, letonya, çin ve iran büyükelçileri dışişleri bakanlığı'na...

Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Letonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:01 Kaynak: DHA
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