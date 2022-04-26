Rusya: İngiltere'nin silahlarını Kiev'e kullandırmasının cevabı olacaktır - Son Dakika
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Rusya: İngiltere'nin silahlarını Kiev'e kullandırmasının cevabı olacaktır

26.04.2022 18:18
Rusya: İngiltere'nin silahlarını Kiev'e kullandırmasının cevabı olacaktır

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halinde Kiev'deki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'nin Ukrayna'ya sağladığı silahların Rus topraklarındaki hedeflere saldırmak için kullanılması halinde Kiev'deki karar alma merkezlerinin vurulacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey'in Ukrayna'ya temin edilen silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırmasının "sorun olmayacağını" söylediği hatırlatıldı.

Rus ordusunun uzun menzilli yüksek hassasiyetli güdümlü füzelerle Kiev'deki karar alma merkezlerine misilleme saldırıları başlatmak üzere 24 saat hazır beklediği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Londra'nın, Kiev rejimini bu tür eylemlere doğrudan kışkırtmasının, (Rus topraklarına saldırının) gerçekleştirilmeye çalışılması durumunda derhal orantılı tepkimize yol açacağını vurgulamak istiyoruz. Kiev'deki Ukrayna'ya ait karar alma merkezlerinde Batılı ülkelerden herhangi birinin vatandaşı olan danışmanların olması, Rusya'nın cevabına ilişkin aldığı kararına sorun teşkil etmeyecektir."

İngiltere'nin Rus hedeflerine ilişkin silah kullanımı açıklaması

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Ukrayna'nın, Rus topraklarında bir yakıt deposunu hedef aldığına dair haberlerin sorulması üzerine, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Soru şu ki; silah sistemlerimizin Ukraynalılar tarafından meşru Rus askeri hedeflerine karşı kullanılması kabul edilebilir mi? Öncelikle ilk etapta hedefleme kararını askeri teçhizatı üreten veya ihraç edenler değil, Ukraynalılar veriyor. İkincisi, lojistik ve tedarik hatlarını bozmak için rakiplerinizin derinliklerindeki hedeflerin peşinden gitmek tamamen meşru."

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England, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rusya: İngiltere'nin silahlarını Kiev'e kullandırmasının cevabı olacaktır - Son Dakika


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