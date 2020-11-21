Rusya İngiltere'nin yaptırım listesine karşılık 25 İngiliz'in ülkeye girişini yasakladı - Son Dakika

Rusya, İngiltere'nin "Magnitskiy yaptırım listesi"ne tepki olarak 25 İngiliz vatandaşının ülkeye girişini yasakladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Rus vergi uzmanı Sergey Magnitskiy'nin ölümü nedeniyle 25 Rus vatandaşını yaptırım listesine aldığı hatırlatıldı.

İngiltere'nin "absürt" gerekçelerle bu kararı aldığı belirtilen açıklamada, "İngiltere tarafı, Rusya'nın iç meselelerine karışma ve Rus hukuk sistemine baskı kurma girişiminde bulunuyor." ifadesine yer verildi.

İngiltere'nin "dostça olmayan" eylemlerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Mütekabiliyet gereği, 25 İngiliz vatandaşına yaptırım uygulama kararı alındı. Bu vatandaşların Rusya'ya girişi yasaklandı." bilgisi verildi.

İngiltere, Rusya'da 230 milyon dolarlık yolsuzluk dosyasını inceleyen Sergey Magnitskiy'nin ölümü nedeniyle 25 Rus vatandaşını yaptırım listesine almıştı. Bu listede, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rusya Başsavcı Yardımcısı Viktor Grin, eski Rusya İçişleri Bakan Yardımcısı Aleksey Aniçin, İçişleri Bakanlığı çalışanları ve hakimler yer alıyor.

Sergey Magnitskiy'nin ölümü

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.