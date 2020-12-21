Rusya, İngiltere'ye uçuşları durdurdu - Son Dakika

İngiltere'de Covid-19 mutasyonunun hızla yayıldığının açıklanmasının ardından Rusya da İngiltere ile olan tüm uçuşları durdurdu.

İngiltere'de mutasyona uğrayan Covid-19 vakalarına rastlanmasının ardından ülkeler tedbir amaçlı İngiltere ile olan uçuşlarını durdurmaya devam ediyor. Rusya tarafından yapılan açıklamada, yarından itibaren İngiltere ile olan hava trafiğinin 1 hafta süre ile durdurulduğu duyuruldu. - MOSKOVA