Son Dakika Haberleri: Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı

Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı

7 dakika önce

Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı.

Rusya, İnsansız Sualtı Aracı 'Poseidon'un Görüntülerini Yayınladı, System.String[]
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Poseidon' isimli insansız nükleer sualtı aracının test görüntülerini ilk kez yayınladı. 

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun başarıyla sonuçlandığı belirtilen testin görüntülerinde 'Poseidon'un insansız araç taşıyan denizaltı görevi gören bir konteynerden çıktığı anlar görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:42 Kaynak: DHA

Dünya
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