Rusya Instagram'a erişimi kısıtladı - Son Dakika
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Rusya Instagram'a erişimi kısıtladı

11.03.2022 18:20
Rusya Instagram'a erişimi kısıtladı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Meta şirketine ait Instagram uygulamasının kısıtlandığını açıkladı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, Meta şirketine ait Instagram uygulamasının kısıtlandığını açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarına karşı batı ülkelerine ait sosyal medya şirketleri ile Rus yönetimi arasındaki yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Daha önce Meta şirketine ait Facebook uygulamasına erişimi engelleyen Rusya, bu kez de yine aynı şirkete ait Instagram uygulamasının kullanımının kısıtlandığını duyurdu. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) kısıtlamaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Başsavcılığının talimatına dayanarak Rusya'daki Instagram sosyal medya platformuna erişim sınırlı olacaktır" denildi.

Rusya daha önce Instagram'dan, Rus askerlerine yönelik şiddet içeren görüntüleri kaldırmasını istemiş Instagram ise bu talebi geri çevirmişti.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

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Kaynak: İHA

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