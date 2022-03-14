Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var - Son Dakika
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Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var

14.03.2022 09:15

Instagram'ın, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti. Rusya, Instagramın bu kararından sonra ülkede daha önce kısıtlama getirilen Instagram uygulamasının tamamen kapatıldığını ilan etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından askeri personel de dahil olmak üzere Ruslara yönelik şiddet eylemleri gerçekleştirme çağrılarının yayılması nedeniyle Rusya'da sosyal ağa erişim sınırlandırmıştı. Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması İnstagram'ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

Rusya'da, İnstagram tamamen kapatıldı

RUSYA KENDİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINA GÜVENİYOR

Roskomnadzor, İnstagram'a erişimin engellenmesiyle ilgili mesajında, Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki sosyal ağları da dahil olmak üzere kendi rekabetçi internet platformlarına sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" dedi.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rusya Instgram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var - Son Dakika


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