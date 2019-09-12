Rusya Interpol'ü devreye soktu: Kremlin'den çekilen ABD'li ajan nerede?
18 dakika önce
Rusya Interpol aracıyla Amerika Birleşik Devletleri’nden Amerikan casusu olduğu iddia edilen eski söyleyen eski Kremlin görevlisinin nerede olduğunu açıklamasını istedi
Rusya, Interpol aracıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden casus olduğu iddia edilen eski Kremlin görevlisinin nerede olduğunu açıklamasını istedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin CIA için çalıştığı iddia edilen eski Kremlin görelisinin 2017'de ABD'ye götürüldüğünü ancak nerede olduğu bilinmediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:30
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