Son Dakika Haberleri: Rusya: "Irak'ta Yatırımlarımız 10 Milyar Doları Aştı"

Rusya: "Irak'ta Yatırımlarımız 10 Milyar Doları Aştı"

13 dakika önce

Rusya'nın Irak'taki doğalgaz ve petrol sektöründeki yatırım hacminin 10 milyar doları aştığı açıklandı.

Rusya:
Rusya'nın Irak'taki doğalgaz ve petrol sektöründeki yatırım hacminin 10 milyar doları aştığı açıklandı.

Rusya'nın Bağdat Büyükelçisi Maksim Maksimov bugün yaptığı açıklamada ülkesinin Irak'taki doğalgaz ve petrol sektöründe 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, Rus şirketlerinin bu rakamı aşmayı planladıklarını söyledi.

Irak'ta Mart 2014'te petrol çıkarmaya başlayan Rus Lukoil şirketinin Basra kentindeki Batı Kurna 2 projesini sürdürmekte olduğunu belirten Maksimov, söz konusu şirketin Irak'ta Block 10 projesi üzerinde çalıştığını da bildirdi.

Öte yandan Rus Gazprom şirketinin Vasıt kentindeki Bedre projesine katıldığını söyleyen Maksimov, Rus şirketlerinin gelecekte Irak'taki diğer petrol sahalarında çalışmayı planladıkları belirtti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Irak, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Rusya'da Yeşil Kar Paniğe Neden Oldu Son Dakika! Benzine İndirim Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:37:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya: "Irak'ta Yatırımlarımız 10 Milyar Doları Aştı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]