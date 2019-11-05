Son Dakika Haberleri: Rusya İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasından endişeli
Son Dakika Güncel Rusya İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasından endişeli

Rusya İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasından endişeli

7 saat önce

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "İran'ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz.

Rusya İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasından endişeli, System.String[]

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, "İran'ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. Rusya anlaşmanın korunmasından yana." dedi.

Peskov, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etmesine ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın yaptırımlara yaklaşımını anlayışla karşıladıklarını belirten Peskov, "İran'ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. İran'a yasa dışı yaptırımlar uygulanıyor." diye konuştu.

Peskov, Rusya'nın nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğuna dikkat çekerek, "Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil. " ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

Dmitriy Peskov, Rusya, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Dışişleri: DSG'nin Suriye ordusuna katılımı konusunda müzakere yapılması için desteğe hazırız
Rusya'da 6 yaşındaki çocuğu büyü için öldüren zanlı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı "Sonsuz yaşam" için 6 yaşındaki çocuğu öldüren katil zanlısı, cinayeti nasıl işlediğini anlattı Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarların yasaklanması gündemde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:32:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rusya İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltmasından endişeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]